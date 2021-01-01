В первый день 2021 года жительница Уфы выложила в одном из городских сообществ видеоролик, по всей видимости, из одного из отделов полиции. Женщина возмутилась, по ее мнению, слишком жестким задержанием молодого парня. Она написала пост в социальной сети, где заявила, что молодой человек «случайно повредил снеговика», а полицейские его заковали в наручники. На видео видно, что у задержанного посинела рука.По словам уфимки, случай произошел в новогоднюю ночь в парке Кашкадан в Сипайлово. Она утвержает, что парень не хотел ничего ломать. Однако версия женщины о жестком задержании «ни за что» не подтвердилась. В пресс-службе МВД по Башкирии «КП-Уфа» сообщили, что задержанный нарушал общественный порядок и вообще вел себя агрессивно.- При несении службы сотрудниками ППС выявлен гражданин, нарушающий общественный порядок. Мужчина вёл себя агрессивно и был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время он привлекается к установленный законом ответственности, - пояснили в пресс-службе ведомства.