По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировано 170 новых случаев заражения COVI19. 107 из них положили в стационары.На 11 часов 1 января 2021 года в республике выявлено 19234 случая ковида. На данный момент от опасной инфекции лечатся 3936 человек, из которых 749 находятся в больницах, а 3187 пациентов переносят болезнь в легкой форме и находятся на амбулаторном лечении.По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки с полным выздоровлением после перенесенного ковида выписались 60 человек. Всего же за все время пандемии COVID-19 перенесли 15153 человека.К сожалению, за прошедшие сутки в Башкирии от коронавируса и его осложнений скончались три человека. Общее количество смертей от ковида в республике достигло 145 человек.