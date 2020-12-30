Из торгового центра «Меркурий» в уфимской Черниковке на улицу были выведены порядка 1,5 тысячи посетителей из-за сообщения о взрыве. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.ЧП случилось вечером, 29 декабря, когда торговый комплекс на «Колхозном рынке» был забит людьми. В 18:31 на телефон экстренной службы с определяемого номера поступило сообщение, в котором – дословно – говорилось: «Взрыв, взрыв. Колхозный рынок».На место предполагаемого происшествия тут же стянулись полицейские, следственно-оперативная группа, медики и пожарные. Служба безопасности торгового центра вывела на улицу около 1500 посетителей и работников. В трехэтажный комплекс зашли саперы: они обследовали каждый уголок здания и не нашли никаких следов взрывных веществ или устройств.По номеру звонившего сотрудники уголовного розыска вычислили человека, устроившего переполох. Как оказалось, ложный вызов сделала пьяная 58-летняя уфимка. Женщину доставили в отдел полиции, где следователи возбудили против нее уголовное дело о «заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры».