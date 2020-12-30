Башкирское Управление антимонопольной службы предписало компании «Клирайт Рус», которая поставила в Башкирию пиксельные елки на 115 млн рублей, вернуть деньги в федеральный бюджет. Поводом для этого стал факт нарушения при заключении в ноябре 2019 года договора «на изготовление и поставку сборных световых конструкций» (пиксельных елок). Соглашение было подписано между фирмой и «Хозяйственным управлением» Башкирии.– Комиссия установила в действиях ООО «Клирлайт Рус» и ГКУ РБ ХОЗУ [«Хозяйственного управления» Башкирии] нарушение Закона о защите конкуренции. Реализация запрещенного законом соглашения позволила Обществу, минуя конкурентные процедуры, получить из бюджета более 115 млн. рублей дохода, – следует из релиза УФАС.Антимонополисты установили, что госконтракт на поставку пиксельных елок был заключен с единственным исполнителем «в рамках аварии, чрезвычайной ситуации, непреодолимой силы». Однако, по данным ФАС, никакого режима ЧС на тот момент в регионе не вводилось. Кроме того, в надзорном ведомстве отметили, что световые конструкции были поставлены из Беларуси напрямую в города Башкирии «через трех посредников». Это привело к тому, что цена за товары по госзакказу превысила цену производителя.– ООО «Клирлайт Рус» предписано вернуть в федеральный бюджет, незаконно полученный доход, – написано в заключении УФАС.