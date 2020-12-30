В Кировском районе Уфы 29 декабря задержали двоих иностранцев 18 и 19 лет за групповое изнасилование женщины. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», граждане Узбекистана изнасиловали 33-летнюю уфимку 27 декабря. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы, однако поймать извращенцев удалось лишь через 2 дня. Обстоятельства преступления не раскрываются. Оба подозреваемых нигде не работают и имеют патенты на проживание - один с 2019 года, другой - с 2020.Известно, что иностранцы уже дали признательные показания. В данный момент они задержаны.