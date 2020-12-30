Самому юному жителю Башкирии, зарегистрированному в качестве самозанятого, всего 14 лет, а самому пожилому – 84 года. Об этом со ссылкой на статистику Федеральной налоговой службы республики сообщает издание UfacityNews.ru.По состоянию на 30 декабря 2020 года в регионе числится 37,6 тысячи официально самозанятых граждан. Самая многочисленная возрастная группа платящих налог на профессиональный доход – это жители 20-40 лет (67%). Наибольшее число самозанятых – мужчины (61%).Бюджет Башкирии в 2020 году получил от данной категории налогоплательщиков 27,8 млн рублей.