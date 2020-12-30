Контрольно-счетная палата Башкирии по итогам работы в 2020 году выявила 1429 нарушений при использовании бюджетных средств на 50,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Больше всего нарушений было обнаружено при формировании и исполнении бюджетов – 29,9 млрд рублей, недочеты в сфере управления и распоряжении имуществом выявлены на сумму в 6,1 млрд рублей. На 5,4 млрд рублей оценено неэффективное использование средств и иных ресурсов. На нарушения при ведении бухгалтерского учета пришлось 2,89 млрд рублей.В результате проверок аудиторов КСП 98 должностных лиц привлечено к административной ответственности, 16 работников уволено, на основании 124 материалов по признакам коррупции, которые были переданы в правоохранительные органы, возбуждено 32 уголовных дела.