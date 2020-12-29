Глава Башкирии Радий Хабиров во время пресс-конференции, которая прошла 29 декабря, ответил на вопрос корреспондента «КП-Уфа» Павла Крайнова об отношении к предыдущим руководителям республики – Муртазе Рахимову (возглавлял регион в 1993-2010 гг.) и Рустэму Хамитову (2010-2018 гг.).О Муртазе Рахимове:– Ни для кого, по-моему, не секрет мое отношение к Муртазе Губайдулловичу. Оно у меня в сердце, оно у меня в душе, оно у меня в голове. Если у нас есть старший учитель, товарищ, если даже где-то было непонимание, мы храним это [отношение] до конца. Муртаза Губайдуллович спокойный образ жизни ведет, он больше погружен в семью. Периодически мы общаемся, конечно. Маленький секрет открою: прошлый год мы даже еще сидели у меня в кабинете, тихонечко выпивали. В этом году все сложнее. Вот потихонечку, жизнь она идет. У нас добрые отношения. Где-то он мне подсказывает, где-то просит обратить внимание на ту или иную ситуацию.Напомним, с 2003 по 2008 год Хабиров руководил администрацией президента Рахимова.О Рустэме Хамитове:– С Рустэмом Хамитовым мы реже общаемся. Безусловно, мы с уважением друг к другу относимся. После того как произошла замена [в октябре 2018 года Радий Хабиров сменил на посту главы Башкирии Рустэма Хамитова], у нас состоялся обстоятельный разговор. Я попросил его рассказать, какие места есть, на которые нужно обратить внимание, какие проекты, задумки. Его записи до сих пор у меня в выдвижном [ящике] лежат. Я считаю, что это ровно тот случай, когда мы потихонечку учимся передавать власть: вот ты пришел и ты ушел.Хабиров добавил, что после своего ухода хотел бы, чтобы следующий глава относился с уважением к нему и проделанной им работе. На том же принципе, подчеркнул руководитель региона, строится и его отношение к Рахимову и Хамитову.