Временно исполняющий обязанности мэра Уфы Сергей Греков позвал сотрудниц администрации города на парад снегурочек, который возглавит Анна Семенович, и отметил, что некоторые чиновницы смогут дать фору известной певице.– Я считаю, что в администрации города Уфы намного лучше есть снегурочки, чем Анна Семенович, поэтому уважаемые девушки, женщины, принимайте участие, пожалуйста. А мы будем вас поддерживать, – заявил сити-менеджер во время еженедельного оперативного совещания 29 декабря.Напомним, парад снегурочек пройдет в башкирской столице 3 января 2021 в рамках новогоднего фестиваля «TERRA ZIMA». На мероприятия съедутся красавицы со всей республики. Они пройдут по центру города в компании Дедов Морозов.