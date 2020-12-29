Вахтовик из Башкирии Сергей Неколаев перед отъездом на север купил лотерейный билет и выиграл 132 млн рублей. Об этом сообщили в «Гослото».Мужчина работает ведущим инженером в нефтегазовой отрасли. Из-за пандемии перед вахтой на севере он, как того требуют правила, находился в обсервации. Сергей решил купить билет через мобильный. В трех тиражах он выбрал комбинации – и в итоге победил.– Часто думал, что буду делать, когда выиграю в лотерею. Ожидание и реальность не совпали. Эмоции гораздо ярче, чем я представлял, – поделился инженер.Он уже знает на что потратит деньги: оплатит ипотеку за квартиру, которую он недавно приобрел, купит автомобиль, поправит здоровье, поможет близким и отправиться в путешествие. Часть суммы Сергей готов отдать на благотворительность. В общем, планов у него много. При этом он собирается поменять в жизни только бытовые детали, сохранив свою человечность и добросовестное отношение к людям.– Я родился в деревне в простой многодетной семье, а потом переехал в Нефтекамск. Живу достаточно обыденно. Не думаю, что выигрыш добавит мне пафоса, ведь деньги — это лишь средства. Сегодня они есть, а завтра нет. Нужно оставаться человеком, не забывать о родных и помогать им, – рассказывает обладатель суперприза.Сергей женат и вместе с супругой воспитывает двоих детей. За будущее семьи, признается мужчина, он теперь «спокоен».