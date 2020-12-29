В роддоме демской ковид-больницы в Уфе молодая мать с коронавирусом и 80-процентным поражением легких родила мертвого ребенка. Об этом в беседе с «Башинформом» рассказала заведующая родильным отделением госпиталя Дина Абсалямова. «КП-Уфа» в министерстве здравоохранения республики подтвердили этот случай.Беременная девушка лечилась в медучреждении больше месяца. Когда она поступила на госпитализацию, у нее протекала тяжелая форма COVID-19 с поражением легких в 80%. Врачи опасались, что выкарабкаться она уже не сможет.– Пациентка прошла все трудности, в том числе неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Рожала она с этой маской, в реанимации. Мы боялись ее лишний раз потревожить. Она родила сама. К сожалению, ребенок еще до первых схваток не выдержал всех токсинов, которые скопились в организме девушки на фоне коронавирусной инфекции, – сообщила Абсалямова.Ребенок скончался еще в утробе матери. Схватки начались через два часа после этого. Еще три часа длились роды. Как пояснила Абсалямова, малыш «всю болезнь взял на себя». Утром медики объяснили девушке всю ситуацию, но «пациентка была словно оглушенная», и не сразу поняла произошедшее. Осознание пришло к вечеру. Она поплакала, ей дали успокоительное, и на следующий день девушка пошла на поправку. Через 10 дней ее забрали из реанимации, после чего еще две недели проходило восстановление в роддоме. Все это время медперсонал оказывал ей моральную поддержку.Пациентку после выписки дома ждали маленький сын и муж. Время от времени она продолжает переписываться со своим лечащим доктором и отправлять семейные фото Дине Абсалямовой. Они договорились, что девушка придет рожать после того, как закончится пандемия коронавируса.