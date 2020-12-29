Новое здание Верховного суда Башкирии на улице Пушкина в Уфе, которое пристроено к уже существующему, планируют открыть весной 2021 года. Об этом председатель ВС РБ Земфира Латыпова 28 декабря сообщила главе республики Радию Хабирову.Руководитель региона провел осмотр кабинетов для судей, административный блок, конференц-зал и другие помещения готовящегося к эксплуатации здания. Хабиров отметил, что здесь и судьи, и посетители «будут чувствовать себя комфортно».По словам Латыповой, в новом здании Верховного суда все потоки разделены по разным направлениям судебных дел.