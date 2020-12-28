В 2020 году Башкирия получила 31 млрд рублей на реализацию национальных проектов, 20 из которых выделил федеральный бюджет. Кассовое исполнение этой суммы к 31 декабря должно составить 95-96%, заявил во время оперативного совещания первый вице-премьер республики Ишлат Тажитдинов.По словам чиновника, 31 млрд рублей был предусмотрен на строительство 24 детсадов, пяти школ, 110 фельдшерско-акушерских пунктов, пристроя к хирургическому корпусу республиканского онкодиспансера. Деньги также пошли на покупку 200 единиц нового медицинского оборудования, в том числе аппараты компьютерной томографии и МРТ.– В городах и районах модернизировали и создали 103 современные общественные территории, а в Ишимбае, Бирске и Белебее реализовали три проекта благоустройства, ставших победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, – рассказал Тажитдинов.Еще часть средств ушла на ремонт более 300 километров автодорог, 2,5 млн квадратных метров нового жилья и подключение к интернету 900 социальных учреждений.