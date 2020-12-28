В пресс-службе уфимской администрации перечислили маршруты автобусов, которые буду ходить в новогоднюю ночь. Общественный транспорт в башкирской столице будет работать до 3:30.С 22:00 начнет движение «Новогодний маршрут» №290 с рейсом Уфимский ДОК – ДК УМПО – Дворец имени Орджоникидзе – Стадион «Нефтяник» - Горсовет – Улица имени города Галле – ТК «Центральный» - Гостиный двор – ТСК «Пушкинский», а также в обратном направлении. Эти автобусы будут ходить с интервалом в 20 минут.В новогоднюю ночь также будут работать маршрутные автобусы №№ 30, 31, 51, 51а, 248, 257к, 262к, 266, 269, 285, 291.После праздничного фейерверка на «Горсовете» горожан будут ждать автобусы № 25, 74, 211, 218, 225, 269, 272, 298.Для жителей Уфы также пустят несколько троллейбусных и трамвайных маршрутов.Троллейбусы соберутся на остановках:– «Гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова» – 5 машин:– между остановками «Железнодорожная больница» и «Госцирк» в количестве – 5 машин.Четыре трамвая заберут пассажиров на остановке госцирка.В мэрии напомнили, что общественный транспорт с 1 по 10 января будет работать по графику выходного дня.