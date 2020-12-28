Сегодня, 28 декабря, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров объявил о том, что следующий год в регионе будет объявлен годом здоровья и активного долголетия. Соответствующее распоряжение, по его словам, будет подписано в ближайшее время. Напомним, уходящий 2020 год в республике был объявлен «годом эстетики населенных пунктов».- Мы долго думали, каким объявить следующий год. Я ставил задачу министру и правительству, главный вопрос со следующего года – это здоровье и смертность населения. Чтобы люди у нас меньше умирали. Поэтому мы приняли такое решение: предложить год 2021-й обозначить как «Год здоровья и активного долголетия», - заявил Радий Хабиров.Глава республики также поручил правительству утвердить план мероприятий на 2021 год.