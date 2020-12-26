В Уфе в период с 1 по 25 декабря наличие антител к коронавирусу подтвердилось у 51,9% обследованных горожан. За первый месяц зимы было протестировано 1272 жителя. Об этом 26 декабря сообщил проект «Мониторинг. Инвитро», который отслеживает ситуацию с антителами с 18 мая.С середины весны медицинская компания провела почти 12 тысяч исследований на наличие антител IgG среди жителей башкирской столицы. Положительный результат за это время показали 31,4% (или 3 751) тестов.– Наличие специфических IgG в отсутствие признаков заболевания и при отрицательных результатах исследования вирусной РНК (методом ПЦР) […] может быть свидетельством того, что пациент контактировал с вирусом, что привело к выработке антител, и вероятность заражения такого пациента ниже, чем у пациентов, у которых антитела не определяются, – пояснили в «Инвитро».