В Куюргазинском районе Башкирии вечером 25 декабря в кювет съехала автоцистерна на базе грузовика МАЗ. Инцидент произошел на первом километре автодороги Новомурапталово-Тюльган.Как передали в региональной ГИБДД, за рулем большегруза находился 47-летний местный житель. Во время движения он не справился с управлением, после чего машина слетела с дороги и опрокинулась. Авария привела к разливу трех тонн перевозимого топлива.– Последствия розлива устранены службами МЧС. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, – сообщили в Госавтоинспекции.За минувшие сутки в республике случилось 17 аварий, в которых один человек погиб и 19 пострадали.