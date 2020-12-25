В Уфе к 450-летнему юбилею в 2024 году власти Башкирии хотят реконструировать ряд социальных объектов, в том числе госцирк, театр кукол и русский драматический театр. Об этом 25 декабря в своих соцсетях сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров. Накануне он встретился с замминистрами финансов России Леонидом Горниным и Алексеем Лавровым. С ними он обсудил возможность финансовой поддержки на подготовку башкирской столицы к празднованию юбилея.– Собираемся построить несколько новых объектов - в частности, филармонию и универсальный стадион, способный принимать мероприятия международного уровня. Ещё мы планируем обустроим в современном стиле парки и скверы; благоустроить набережную Уфы, – добавил Назаров.