В Башкирии доплаты медикам за работу с ковид-положительными пациентами увеличили вдвое. Соответствующее постановление 22 декабря подписал премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров. Документ был опубликован на портале правовой информации спустя два дня.Теперь за одну смену, которая рассчитывается как одна пятая рабочего времени в неделю, врачи будут получать 1,4 тысячи рублей, средний медицинский персонал – 700 рублей, а младший – 300 рублей.Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что выплаты будут получать еще и студенты медицинских колледжей, которые в рамках практики помогают бороться с COVID-19.