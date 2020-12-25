Сегодня, 25 декабря, в режиме онлайн прошла пресс-конференция Госсобрания-Курултая. Итоги года подвел спикер башкирского парламента Константин Толкачев. В ходе общения с журналистами он рассказал о самых важных событиях уходящего года 2020 года и ответил на несколько острых вопросов.На днях в социальных сетях и башкирских анонимных телеграм-каналах стали появляться сообщения о возможной отставке Константина Толкачева с поста председателя Курултая. Якобы ему уже подготовили замену. В качестве нового спикера блогеры, ссылаясь на какие-то собственные источники, называли имя сенатора от Башкирии Лилии Гумеровой.В ходе пресс-конференции мы попросили прокомментировать старожила башкирской политики эти слухи.- Не знаю откуда они появились. За годы работы я периодически о себе много нового узнаю. Не хочется комментировать слухи, которые сочиняют те, кто по какой-либо причине хочет привлечь внимание к себе, - заявил спикер башкирского парламента корреспонденту «Комсомольской правды».