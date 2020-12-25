В Баймакском районе Башкирии легковушка влетела под припаркованный грузовик. Два человека погибли. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Смертельная авария случилась вечером 24 декабря в деревне Ишберда на улице Салавата Юлаева. 73-летний местный житель за рулем «семерки» протаранил стоявший у края дороги грузовик «Урал». От полученных в результате столкновения травм скончались две пассажирки, обеим по 69 лет. Сам водитель был доставлен в ближайшую больницу. По данным ГИБДД, он управлял машиной будучи пьяным.За минувшие сутки это единственное ДТП с летальным исходом. В еще десяти авариях пострадали 13 человек.