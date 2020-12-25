Башкирское отделение антимонопольной службы нашло нарушение законодательства о защите конкуренции в действиях администрации Уфы при проведении транспортной реформы. Мэрии выдано предписание об устранении нарушений. Об этом республиканская ФАС заявила на своем сайте.Надзорный орган проводил проверку по обращениям Ассоциации пассажирских перевозчиков и автотранспортной фирмы «Альянс «СКД». Как пояснили антимонополисты, нарушение выражалось в отмене маршрутов с нерегулируемым тарифом пассажирских перевозок.– Действия, совершенные в соответствии с документом планирования администрации привели к ограничению конкуренции на рынке пассажирских перевозок, что представило преимущество [государственному перевозчику] «Башавтотрансу» как единственному хозяйствующему субъекту в Уфе, осуществляющему перевозки по регулируемому тарифу.Комиссия предписала мэрии внести изменения в правовые акты пассажирского транспортного обслуживания.