В минувший вторник Башкирию всколыхнула новость о жестокой расправе над 59-летней женщиной-кондуктором троллейбусного депо в Стерлитамаке, которую рано утром зарезал на остановке 22-летний парень из Салавата. Как позже рассказали бывшие коллеги Фариды, женщина уже вышла на пенсию и могла вообще не работать, но все равно продолжала выходить по утрам на работу. Все дело в том, что у Фариды был маленький внук с инвалидностью, и женщина всячески старалась помочь с его лечением.- Очень светлый, добрый, отзывчивый человек. Раньше преподавала английский в школе, а последние 6 лет работала в нашем депо и всегда была примером для всех сотрудников. 15 января должны были отмечать юбилей – 60 лет бы исполнилось. А тут такая трагедия… - рассказали в профкоме МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление».Как оказалось, сама Фарида родом из Стерлибашевского района, а в Стерлитамаке снимала квартиру вместе со своей дочерью и внуком. Все отмечают, что женщина души не чаяла в любимом внуке и всегда старалась его побаловать.Фариду В. похоронили вчера в родном селе в Стерлибашевском районе. На похороны собрались близкие и коллеги женщины, которые вспоминали только добрым словом убитую. Все до сих пор никак не могут поверить, что из-за какой-то мелочи – сумки – можно было лишить жизни человека.«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшей Фариды В.