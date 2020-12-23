В центре Уфы столкнулись две легковушки, пострадали два человека

Фото: ГИБДД по Башкирии

В минувший вторник, 22 декабря, в историческом центре Уфы на перекрестке улиц Ленина и Кирова столкнулись два легковых автомобиля – «Ford EcoSport» и ВАЗ-2110. За рулем иномарки находилась 40-летняя жительница Уфы, в отечественной легковушкой управлял 22-летний молодой человек. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате аварии водитель «Ford» и 21-летний пассажир ВАЗа обратились за медицинской помощью. Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские.

По данным республиканской Госавтоинспекции, за прошедшие сутки на дорогах республики произошло пять автомобильных аварий, в которых получили травмы шесть человек. За это же время сотрудники ГИБДД по Башкирии выявили 2500 нарушений ПДД и задержали 40 нетрезвых водителей, сообщают в пресс-службе ведомства.