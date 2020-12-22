Снег и гололед: какая погода будет завтра в Башкирии, 23 декабря

На улицах ожидается гололедица Фото: Михаил ФРОЛОВ

Холода и пронизывающий ветер изрядно надоели жителям Башкирии, ведь совсем немного осталось до Нового года, какие еще сюрпризы преподнесет погода на праздники? Синоптики прогнозируют, что постепенно морозы начинают отступать. Так, уже завтра, 23 декабря, в республике ожидается температура воздуха ночью всего -7; -12 градусов, и лишь в отдельных районах при прояснениях подморозит до -19. Днем столбики термометров покажут отметку -5; -10 градусов, также обещается небольшой снег, гололед на дорогах и западный умеренный ветер.

В Уфе также ожидается пасмурная погода и слабая метель, ночью будет всего -13, а днем -10 градусов, пронизывающий до костей ледяной ветер тоже утихнет. Впрочем, гололедицу на дорогах никто не отменял, поэтому будьте максимально осторожны, отправляясь в поездку.