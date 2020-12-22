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Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование убийства кондуктора на остановке

В свою очередь следователи устанавливают причины и мотивы столько жесткого поступка
Яна БАЗЕКИНА
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От острой кровопотери несчастная скончалась до приезда врачей

От острой кровопотери несчастная скончалась до приезда врачей

Республиканская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 53-летней кондукторши в Стерлитамаке. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что эта кровавая трагедия произошла сегодня рано утром на остановке общественного транспорта возле ТЦ Арбат. Женщина-кондуктор готовилась приступить к работе, как к ней подошел 22-летний житель Ишимбая и ударил ножом. От потери крови несчастная скончалась на месте, а сам душегуб скрылся, но вскоре был задержан по горячим следам. Известно, что ранее нападавший уже был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас следователи устанавливают все причины и мотивы совершенного преступления.

Криминал