В прокуратуре Башкирии заявили, что фотографии школьников, обучающихся в коровнике, не были фейковыми

Фото: скриншот видеоролика, который сняли местные жители

В прокуратуре Башкирии опровергли заявление главы Минобра Башкирии Айбулата Хажина насчет того, что фотографии школьников, обучающихся у костра в коровнике, - фейковые.

- Доводы родителей учеников, которые ловили интернет в коровнике, подтвердились. Фото не являются фейковыми, что выяснилось в ходе проверки, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что эта громкая история началась с того, что в соцсетях появился видеоролик, на котором ученики села Новомусино Куюргазинского района занимаются у костра в заброшенном коровнике, так как якобы в селе совершенно не ловит интернет. Позже глава районной администрации сообщил, что ролик был постановочным, а местные жители таким образом пытались привлечь внимание общественности к проблемам села.

А еще через несколько дней глава регионального Минобра Айбулат Хажин заявил, что все фотографии школьников в коровнике – фейк и пригрозил СМИ, опубликовавшим эти снимки, судебными исками.