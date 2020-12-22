Умер ученый уфимского исследовательского центра Олег Логинов

фото: УФИЦ РАН

В Башкирии 21 декабря на 58-м году жизни скоропостижно скончался доктор биологических наук и главный научный сотрудник лаборатории биотехнологии уфимского исследовательского центра РАН Олег Логинов. Об сообщается на сайте учреждения. Коллеги выражают соболезнования родным и близким умершего.

– Память о Логинове Олеге Николаевиче – видном ученом, педагоге и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, – говорится на сайте УФИЦ РАН.

Олег Логинов является основателем научной школы технических микробиологов и биотехнологов. Является лауреатом премии правительства России в области науки и техники.

По предварительной информации, Логинов мог стать жертвой коронавируса. На это, в частности, намекает его коллега – этнолог Ильдар Габдрафиков.

– Эта проклятая чума унесла еще одного нашего коллегу [Олега Логинова]. Совсем недавно, 9 декабря, он баллотировался на должность председателя УФИЦ РАН, активно участвовал в жизни академического учреждения, – написал ученый в своем фейсбуке.

Прощание с Логиновым состоится завтра, 23 декабря, в 11.00 в фойе УФИЦ РАН на проспекте Октября, 71. Похороны пройдут на Южном кладбище.