В Башкирии осудят бывшую начальницу почтового отделения за присвоение денег клиентов

Фото: Рустем Ахунов

В ближайшее время в Бижбулякском районе Башкирии перед судом предстанет бывшая начальница одного из местных почтовых отделений. По версии следствия, женщина три года подряд присваивала чужие деньги. С 2017 по 2020 годы ей удалось похитить более 610 тысяч рублей, которые переводили троим местным жителям в качестве дивидендов и одному местному жителю в качестве пособия по безработице.

Как сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии, начальница подделывала бланки почтовых переводов и подписи получателей, а им самим говорила, что деньги пока не поступили. Также женщина обвиняется в присвоении денег из кассы – сумма ущерба составила более 269 тысяч рублей. Пропажу обнаружили после очередной финансовой проверки.

Как отметили в ведомстве, экс-начальница почтового отделения признала свою вину и уже вернула более 70 тысяч рублей. Скоро суд рассмотрит ее дело по существу и вынесет приговор.