Власти Башкирии планируют создать сеть полилингвальных школ и детсадов

Сегодня в Башкирии работают четыре полилингвальные школы Фото: Олег ЗОЛОТО

На прошедшей в минувший понедельник, 21 декабря, оперативке в правительстве Башкирии власти анонсировали создание сети полилингвальных школ и детских садов в республике. Об этом сообщил министр образования Айбулат Хажин.

По словам главы Минобра республики, сеть полилингвальных школ начали создавать с прошлого года. Так, учебные заведения, где обучение ведется на нескольких языках, уже работают в Уфе и Стерлитамаке. В башкирской столице полилингвальными считают три школы. Всего в подобных учебных заведениях, по словам Айбулата Хажина, обучаются четыре тысячи детей.

До 2024 года в Башкирии планируют открыть еще 12 полилингвальных школ. Там ученики будут углубленно изучать родной, русский и иностранные языки. Кроме того, в планах у правительства региона открыть рядом с каждой такой школой полилингвальный детский сад.