Башкирская прокуратура начала проверку цен на масло, сахар и яйцо

Прокуратура начала проверки цен на базовые продукты в магазинах

Прокуратура Башкирии по поручению центрального аппарата организовала проверку стоимости базовых продуктов питания – в том числе подсолнечного масла, сахара, столового яйца. Это связано с ростом цен на эти товары в магазинах, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Сотрудники прокуратуры во взаимодействии с уполномоченными органами будут выявлять и пресекать нарушения в законодательства в сфере ценообразования.

В правоохранительном ведомстве обратились к жителям региона с просьбой сообщать о случаях «значительного роста цен на социально значимые продовольственные товары». По каждому выявленному факту там обещают организовать соответствующие проверки.