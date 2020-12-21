В Уфе начался прием документов от кандидатов на пост мэра

Имя мэра Уфы станет известно в январе 2021 года

В Уфе сегодня, 21 декабря, начался прием документов от кандидатов на пост мэра. Процедура продлится до 25 декабря. Об этом сообщил Горсовет.

Претендовать на должности сити-менеджера «может любой желающий» при соблюдении условий «положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации». Фамилии кандидатов до 25 декабря будут держаться в секрете. Когда приемная комиссия завершит работу по отбору претендентов, информация о них появится на сайте Горсовета. Это случится 30 декабря.

Конкурс на пост мэра состоится 15 января 2021 года. Решение об утверждении кандидата примут городские депутаты на заседании Совета. Оно запланировано на январь, точной даты пока нет.

Напомним, сейчас врио мэра Уфы является предприниматель из Ишимбая Сергей Греков. Его представили депутатам Горсовета 16 декабря.