Житель Башкирии лишился ног и скончался в больнице после ДТП

фото: ГИБДД РБ

В Кармаскалинском районе Башкирии в результате ДТП с двумя грузовиками погиб мужчина. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Смертельная авария случилась накануне, 21 декабря, около 10 часов вечера. На 46 километре трассы Уфа-Оренбург 21-летний житель башкирской столицы за рулём грузовой «Газели» протаранил стоявший на обочине «КамАЗ» и сбил 49-летнего шофера, находившегося рядом с кабиной грузовика.

– Мужчина был госпитализирован с травматической ампутацией нижних конечностей в местную больницу, где через некоторое время скончался, не приходя в сознание. Предположительно, светоотражающих элементов, предусмотренных для ношения в темное время суток на одежде, у него не было, – передали в ГИБДД, сотрудники которой начали разбирательство по факту инцидента.

За минувшие сутки это единственное происшествие с летальным исходом. В еще двух авариях пострадали семь человек.