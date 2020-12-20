Каринэ Хабирова поделилась, чем ее семья занимается воскресным вечером

Фото: www.instagram.com/k.khabirova/

Каринэ Хабирова в своем Инстаграме выложила «сториз», как именно она проводит свой воскресный вечер. Оказалось, что первая леди Башкирии вместе со своим супругом Радием Хабировым затеяла лепку пельменей. «Семейных всем выходных» подписала свой снимок супруга главы Башкирии.

Кстати, ранее в эфире БСТ Каринэ Хабирова, как автор проекта «Территория женского счастья», уже рассказывала, что пельмени в ее семье – одно из любимых блюд, поэтому они часто с мужем готовят это угощение.

- Раскаткой теста лучше заниматься мужчине. У нас дома этим всегда занимается мой муж. А моя задача — приготовить фарш и помогать в лепке, лепим пельмени мы обычно всей семьей. У нас в семье любят не очень тонкое тесто, чтобы при варке оно не рвалось, и весь сок от фарша оставался внутри, - поделилась тогда Каринэ Хабирова секретом своих фирменных пельменей.