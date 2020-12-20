В Уфе 81-летняя бабушка исполнила свою мечту и отправилась на «Поле чудес»

Уфимка признается, что увидеть вживую Якубовича, было ее давней мечтой. Фото: ufaved.info

Настоящее новогоднее чудо произошло с 81-летней уфимкой, которая исполнила свою давнюю мечту и отправилась в Москву, где приняла участие в любимой телепередаче «Поле чудес». Как сообщает издание «Уфавед», все началось с того, что пенсионерка участвовала в интеллектуальной смс-викторине, после чего с ней связались редакторы программы и пригласили уже на «Поле чудес».

В Москву уфимская бабушка отправилась не одна, а в сопровождении 16-летней внучки и маленьких правнучек. Ну и куда же без традиционных подарков – порадовать бессменного ведущего уфимка решила чак-чаком и символом родного города – куницей.

И хотя в финал выйти пенсионерке не удалось, перепутала пару букв, 81-летняя женщина признается, что очень счастлива, поскольку исполнила свою давнюю мечту, а также набралась впечатлений и радостных воспоминаний.