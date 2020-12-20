В Башкирии ревнивая жена, заподозрив супруга в измене, набросилась на него с ножом

Фото: архив "КП"

Настоящая кровавая драма разыгралась сегодня рано утром в Стерлитамаке. Там воскресное утро для супружеской пары, проживавшей в одном из домов на улице Коммунистической, началось с выяснения отношений. 34-летняя женщина решила, что ее супруг ей изменяет и в порыве ревности схватила кухонный нож и вонзила в грудь благоверного, решив ему отомстить. Позже, осознав, что натворила, ревнивица вызвала скорую – раненого 34-летнего мужчину отвезли в больницу и прооперировали. А вот саму женщину задержали и доставили в отделение полиции, где ей предстоит объяснить мотив своего поступка.

- На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется следствие, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.