На Советской площади в Уфе открылся ледовый городок

Фото: мэрия Уфы

Сегодня, 19 декабря, открылся ледовый городок на Советской площади. Его главное украшение - пиксельная елка 30-метровой высоты, которую венчает светящаяся звезда.

В мэрии Уфы рассказали, что вокруг елки разместили скульптурные композиции, светодиодные объекты, а также горки для катания. Городок на Советской площади - одна из трех основных площадок празднования Нового года в Уфе. Две другие - площади Салавата Юлаева и Ленина.

Напомним, что идея вернуть елку на Советскую площадь появилась в прошлом году. До этого на протяжении нескольких лет эту территорию новогодний декор обходил стороной. В уфимской администрации отметили, что в оформлении площадки в этом году специально использовались советские мотивы, чтобы напомнить взрослым уфимцам о временах, когда здесь проводились праздничные гуляния.