В Башкирии с 2021 года начнут менять систему оплаты труда учителей

Изменения будут постепенными и потребуют как минимум трех лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 2021 года в Башкирии начнут менять систему оценки труда учителей, об этом заявил на брифинге 18 декабря министр образования республики Айбулат Хажин. По его словам, сейчас зарплата педагогов в школах Башкирии состоит из оклада — 36% и компенсирующих и стимулирующих надбавок — 64%. Эту соотношение власти намерены поменять.

- Мы проработали трехгодичный формат переворачивания этой пирамиды, - объяснил Хажин. - Это будет постепенно. С 36 процентов мы предлагаем перейти на 45 процентов, затем до 55 и до 65 процентов.

Глава Минобразования республики заметил, что довести сумму надбавок до 70% в случае Башкирии не удастся, так как часть из них — это уральский коэффициент, который должен быть неизменным.

- 65 на 35 я считаю, оптимальный вариант, - пояснил Хажин.

С этим предложением власти Башкирии уже вышли на федеральный уровень, где должны подготовить методические рекомендации по внедрению новой системы оплаты труда учителей для субъектов страны.