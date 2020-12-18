К 5 годам колонии приговорили 18-летнего жителя Башкирии за смерть школьницы в ДТП

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Кушнаренковский районный Башкирии суд приговорил 18-летнего парня к 5 годам и 6 месяцам заключения в колонии-поселении за погибшую в ДТП школьницу. Об этом сообщила республиканская прокуратура.

Напомним, авария с летальным исходом случилась утром 13 апреля 2020 года на автодороге Шарипово-Первушино. Там опрокинулась вазовская «шестерка», в которой очевидцы обнаружили тело 14-летней девочки. Водителя при этом на месте ДТП не было. Через несколько часов его нашли сотрудники ГИБДД. Им оказался 18-летний местный житель, который после происшествия на попутке добрался до дома и потерял сознание. Впоследствии его госпитализировали, после чего он стал фигурантом уголовного дела. В ходе расследования выяснилось, что именно он является виновником аварии. Его положение усугубилось отсутствием водительских прав.

фото: ГИБДД РБ

– В ходе судебного заседания подсудимый отрицал факт умышленного оставления места происшествия, ссылаясь на шоковое состояние и потерю памяти. – передали в прокуратуре. – Однако государственный обвинитель представил суду убедительные доказательства его виновности.

5-летним сроком в колонии суд не ограничился. Парня также обязали выплатить близким погибшей школьницы 800 тысяч рублей.