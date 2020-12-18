МЧС Башкирии обратилось к водителям в связи с ухудшением погоды

Погода в Башкирии не благоприятствует поездкам на авто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирское МЧС обратилось к водителям в связи с ухудшением погодных условий. В ближайшие дни в республике ожидаются заморозки и снегопад.

В аварийной службы автомобилистов попросили очищать от льда и снега стекла, «дворники», фары, зеркала, а также подкрылья машин.

– Снег ограничивает обзор и угол поворота колес и становится серьезной помехой при управлении автомобилем, – предупредили в МЧС.

Там также призвали соблюдать дистанцию на дорогах и не превышать скорость. Участки со снежными заносами рекомендуется проезжать сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью.