МЧС Башкирии обратилось к водителям в связи с ухудшением погоды

Погода в Башкирии не благоприятствует поездкам на авто
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Башкирское МЧС обратилось к водителям в связи с ухудшением погодных условий. В ближайшие дни в республике ожидаются заморозки и снегопад.
В аварийной службы автомобилистов попросили очищать от льда и снега стекла, «дворники», фары, зеркала, а также подкрылья машин.
– Снег ограничивает обзор и угол поворота колес и становится серьезной помехой при управлении автомобилем, – предупредили в МЧС.
Там также призвали соблюдать дистанцию на дорогах и не превышать скорость. Участки со снежными заносами рекомендуется проезжать сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью.