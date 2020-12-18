В Башкирии число заболевших коронавирусом приблизилось к 17 тысячам

В Башкирии зафиксирован очередной антирекорд по новым случаям COVID-19

В Башкирии 18 декабря суточный прирост зараженных коронавирусом составил 159 человек. Это антирекорд с начала пандемии. Общее число заболевших приближается к отметке в 17 тысяч – 16 944. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Количество жертв COVID-19 продолжает расти. За день он стал основной причиной смерти для трех человек, за все время скончались 117. Выписано по выздоровлению 13 533 пациента, 69 – за последние сутки.

На лечении находятся 3294 человека: 850 лежат в больницах, 2444 переносят инфекцию дома, на амбулаторном лечении.