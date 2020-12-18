На трассе в Башкирии столкнулись и сгорели дотла две легковушки

фото: ГИБДД РБ

В Бураевском районе Башкирии днем 17 декабря после столкновения сгорели две легковушки. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

На 136 километре трассы Уфа-Янаул ударились встречные ВАЗ-2114 под управлением 18-летнего парня и Nissan Primera, за рулем которого находился 47-летний житель Бирска. После столкновения обе машины сгорели, автомобилисты успели вовремя их покинуть. Водитель отечественной легковушки пострадал и был госпитализирован. По факту аварии начато разбирательство.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано семь аварий, в которых пострадали семь человек.