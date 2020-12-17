В Башкирии поликлинику сначала отремонтировали, а потом решили снести

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В башкирском городе Ишимбае здание детской поликлиники по решению экспертной комиссии признано аварийным и будет снесено. 7 августа текущего местный предприниматель Алексей Пархоменко отремонтировал там ремонт, цоколь и демонтировал опасные балконы. В сообществе ишимбайской ЦРБ даже есть пост с благодарностью бизнесмену. Однако, как выяснилось, его усилия были напрасными.

– Техническое состояние строительных конструкций перекрытия между техподпольем и первым этажом здания […] признано аварийным, имеющим дефекты и повреждения, свидетельствующие об опасности строительных конструкций перекрытия, что предоставляет угрозу для жизни и здоровья находящихся в нем людей, – передали в пресс-службе медучреждения.

Там также пояснили, при таком техническом состоянии здания «ремонт невозможен», поэтому оно подлежит сносу. Всех специалистов и диагностические кабинеты были перемещены в ЦРБ.