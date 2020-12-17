В Уфе спустя три дня спасли застрявшего в диване котенка

фото: скриншот съемки УГЗ

В Уфе спасатели вызволили из дивана котенка, который провел там три дня. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Хозяева питомца надеялись, что он может выбраться самостоятельно, однако когда из дивана перестали доноситься звуки, решили прибегнуть к помощи спасателей. Приехавшие на вызов сотрудники аварийного ведомства при помощи слесарного инструмента расширили отверстие, через которое котенок заполз внутрь, и вызволили из мебельного плена животное.

– Он был жив, но сильно обезвожен. Радости хозяев при виде любимца не было предела, – рассказали в УГЗ.

В тот же день спасатели также помогли престарелому псу с застрявшей в карабине ошейника лапой и – по классике – достали кошку с дерева, которая впоследствии еще и обрела новый дом. Ее приютила семейная пара, вызвавшая аварийную службу.