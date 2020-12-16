157 случаев заражения и три смерти от коронавируса зарегистрировано в Башкирии за сутки

На лечении от коронавируса находится более 3,1 тысячи человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суточный прирост зараженных коронавирусом в Башкирии по состоянию на 16 декабря составил 157 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 16 629 случаев инфицирования. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Жертвами COVID-19 за день стали три человека. За все время инфекция стала причиной смерти для 111 жителей республики. Выздоровели 13 372 пациента, 226 из них были выписаны за последние сутки.

На лечении остаются более 3,1 тысячи человек: 795 лежат в больницах, более 2,3 тысячи переносят коронавирус амбулаторно у себя дома.