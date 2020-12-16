Невролог из Уфы рассказал о «миграции коронавируса в головной мозг»

Специалист рассказал, на что жаловались пациенты с коронавирусом во время и после болезни

Врач-невролог РКБ имени Куватова Вадим Гиниятов рассказал о «миграции коронавируса в головной мозг».

Такую характеристику поведению COVID-19, по словам специалиста, можно дать исходя из «градации жалоб» пациентов за последние полгода. Так, летом 2020 года зараженные жаловались на расстройство слуха, а осенью – на нарушение зрения. Специалист полагает, что оба этих симптома связаны с процессом гиперкоагуляции [повышенная активность свертывающей кровяной системы]. Зимой некоторые пациенты с COVID-19 также начали жаловаться на конъюнктивит. Гиниятов уверяет, что на сегодняшний день все перечисленное «поддается коррекции в процессе реабилитации».

Тем не менее основным органом-мишенью коронавируса по-прежнему остаются легкие, а симптомом – потеря вкуса или запаха, пишет специалист в своем инстаграме.

Невролог также перечислил основные жалобы пациентов после лечения от ковида: расстройство аппетита, боль и ломота в мышцах, нарушение концентрации и внимания, слабость, бессонница, артериальная гипертензия, учащенное сердцебиение, обезвоживание, дыхательная недостаточность, депрессивные расстройства, повышенное потоотделение, частичное выпадение волос.