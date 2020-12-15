Сразу в четырех районах Башкирии назначены новые прокуроры

Слева направо: Раджив Гайсин (Бураевский район), Николай Щербинин (Краснокамский район), Фидан Янгуразов (Татышлинский район), Ильнур Сайфуллин (Ермекеевский район) // фото: прокуратура Башкирии

В четырех районах Башкирии – Бураевском, Краснокамском, Татышлинском и Ермекеевском – назначены новые прокуроры на ближайшие пять лет. Соответствующие приказы 11 декабря подписал генпрокурор России Игорь Краснов.

Прокурором Бураевского района стал Раджив Гайсин. Он родился в 1988 году в городе Душамбе (Таджикистан). В 2010 году окончил Башкирский государственный университет. До 2013 года был помощником прокурора Баймакского района, затем – до 2016 года – работал прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления башкирской прокуратуры. С 2016 по 2020 год занимал пост зампрокурора в Абзелиловском районе.

Прокурором Краснокамского района назначен Николай Щербинин. Родился в 1981 году в городе Ишимбае. Окончил БашГУ в 2004 году. Был следователем прокуратуры Стерлитамака (2004-2007), помощником башкирского прокурора по надзору за соблюдением законов в тюрьмах (2008-2011) и помощником прокурора в том же Стерлитамаке (2011-2012). Последнее место работы – заместитель Ишимбайского межрайонного прокурора.

Должность прокурора Татышлинского района занял Фидан Янгузаров. Родился в 1985 году в селе Буздяк. В 2007 году окончил Уфимский юринститут МВД. Карьеру начал как следователь СУ СК при прокуратуре Башкирии по Советскому району Уфы (2007-2011), затем стал старшим помощником прокурора в том же районе (2011-2013). Был заместителем и старшим помощником прокурора Альшеевского района (2013-2016), до последнего времени работал в региональном отделе прокуратуры по надзору за соблюдением прав и свобод граждан.

Последнее назначение – прокурор Ермекеевского района. Им стал Ильнур Сайфуллин. Родился в 1982 году в селе Дедово (Федоровский район). В 2009 году получил высшее образование в башкирской академии госслужбы и управления при президенте республики. С 2011 по 2020 годы работал в родном районе: сначала в качестве помощника прокурора (2011-2015), а затем – его заместителем (2015-2020).