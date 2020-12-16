В Башкирии годовалый ребенок проглотил гвоздь и скончался

Ребенок скончался на больничной койке

В Караидельском районе Башкирии полуторогодовалый ребенок проглотил гвоздь и скончался. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, мальчика с диагнозом «инородное тело в гортани» доставили в реанимацию центральной районной больницы днем 13 декабря.

Несмотря на усилия врачей, маленького пациента не удалось спасти. Уже потом следственно-оперативная группа установила, что он у себя дома проглотил гвоздь, пока родителей не было рядом. Однако правоохранители все равно передали тело погибшего на медицинскую экспертизу для уточнения причин смерти.