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Коронавирус Covid-19

В Минздраве рассказали, нужно ли вакцинироваться от COVID-19 при наличии антител

Забелин дал разъяснения во время профильного брифинга
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Привиться от коронавируса можно будет и при наличии в организме антител

Привиться от коронавируса можно будет и при наличии в организме антител

Глава башкирского министерства здравоохранения Максим Забелин рассказал, нужно ли делать вакцину от коронавируса при наличии в организме антител. Разъяснения чиновник дал во время профильного брифинга 15 декабря.

– Вакцинация возможна, но необходимо уточнить и знать свой уровень антител. При наличии динамики снижения уровня антител – если пациент переболел в легкой или бессимптомной форме, – также не исключен вариант вакцинирования, – отметил министр.

На том же брифинге Забелин сказал, что прививаться от ковида, помимо медиков, учителей, полицейских и соцработников, будут еще и волонтеры.