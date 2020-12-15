Кто хозяин частного пансионата в Башкирии, в котором погибли 11 человек

Учредителями сгоревшего в Башкирии частного пансионата числятся три человек – сотрудник бюджетного учреждения.

Страшный пожар в Абзелиловском районе Башкирии случился поздней ночью 15 декабря. По данным МЧС Башкирии, трагедия забрала жизни 11 постояльцев частного пансионата, а еще нескольким удалось спастись.

По данным картотеки Rusprofie, учредителями уже печально известного приюта числятся три человека – Махиянова Расима Фаршатовна, Мухамедьярова Залия Салаватовна и Фаттахов Рустам Миллятович. Примечательно, что последний учредитель указан в должности юрисконсультанта местного бюджетного межрайонного центра «Семья». Эту организацию, в свою очередь, учредило министерство семьи, труда и социальной защиты Башкирии. Известно, что предприятие сгоревший пансионат был зарегистрирован на учете 27 марта 2019 года.

Расима Махиянова числится учредителем еще одного похожего предприятия – ООО «Ахай». Оно занимается помощью и уходом за лицами с ограниченными возможностями.